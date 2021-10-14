Источник рассказал о подростке, которого убили во время обряда под Рязанью

Подросток, тело которого нашли в лесу в Рязанской области, был обычным парнем, ходил в школу, в свободное время любил кататься на мотоцикле. В его поведении не было ничего, что могло привлечь внимание, рассказал источник «360».

По его словам, в школе у погибшего была средняя успеваемость — получал тройки и четверки. Производил адекватное впечатление, никаких вредных привычек у него тоже никто не замечал, добавил собеседник.

Информация об исчезновении подростка поступила в полицию 9 октября. На пятый день поисков его тело нашли в лесу. Труп был засыпан землей и мусором. На теле выявили признаки насильственной смерти.

По данным СК, к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим — 52-летний мастер спорта по ачери-биатлону и 29-летняя жительница Подмосковья. По версии следствия, подозреваемые могли совершить ритуальное убийство подростка.

Источник фото: ryazan.sledcom.ru

В настоящее время бывший отчим мальчика и молодая женщина задержаны. Их допрашивают, чтобы установить все обстоятельства смерти школьника. В ближайшее время будет решен вопрос об их аресте.