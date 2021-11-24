Источник рассказал о побившей одноклассницу школьнице из Электростали

Девочку, которая избила одноклассницу в Электростали, воспитывает только отец. За ней числится еще несколько драк. Об этом «360» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, сначала ее воспитывала бабушка, но когда об этом узнали в опеке, передали отцу. У девочки сложный характер, она и раньше ругалась с подругами и посторонними людьми, это не первая ее драка, сообщил собеседник.

После избиения родители пострадавшей заметили у девочки синяки под глазом, на голове и еще в некоторых местах. По данным источника, на участвовавших в избиении родные пострадавшей подали заявление в полицию.

Прокуратура уже начала проверку. Следственный комитет тоже проинформирован о случившемся.

«Следственные органы обратились к прокурору с ходатайством о передаче данных этой проверки в производство следователей следственного отдела по городу Электростали ГСУ СК России по Московской области для проведения полной, всесторонней проверки», — заявила старший помощник руководителя регионального ведомства Ольга Врадий.

В региональной прокуратуре заявили, что полиция уже нашла и допросила школьниц, которые появились в видео.

«Законных оснований для изъятия из органов полиции материалов процессуальной проверки по данному факту не имеется», — отметили в ведомстве.

Проведение прокурорской проверки продолжается.

Ранее в Сети появилось видео, где одна девочка бьет ногой в лицо другую и при этом всячески оскорбляет. У пострадавшей потекла кровь. Всего, судя по кадрам, в комнате находились четыре школьницы. Все они, по информации источника, учатся в гимназии № 20 в Электростали.