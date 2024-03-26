Эксклюзив 26 марта 2024, 12:28 Источник раскрыл подробности поножовщины в компьютерном клубе во Фрязине Источник «360»: напавший на людей во Фрязине был пьян и бил их кухонным ножом РИА «Новости»

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Задержанный после поножовщины в компьютерном клубе во Фрязине местный житель совершил нападение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Поздно вечером 25 марта он вооружился кухонным ножом и отправился на улицу, сообщил источник «360».

Проходя мимо компьютерного клуба, он обратил внимание на группу молодых людей и напал на одного из мужчин, уточнил собеседник «360». По его данным, задержанный пытался ударить свою жертву ножом в голову, но тот смог увернуться, удар пришелся в плечо пострадавшего.

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После злоумышленник отправился внутрь клуба и там напал на несовершеннолетнего парня, пырнув его ножом в бедро и в спину. Обоим пострадавшим своевременно оказали медпомощь.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело, заключил источник «360»