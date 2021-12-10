Источник раскрыл подробности о побеге бойца ММА из отдела полиции в Петербурге

Задержанный в Санкт-Петербурге боец ММА из Узбекистана Бунед Тухтаев сбежал из отделения полиции, отпросившись в туалет. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах Северной столицы.

По словам собеседника, Тухтаева задержали после нападения на полицейского. Его доставили в отдел, где поместили в помещение для задержанных. Спортсмен отпросился у дежурного в туалет и, воспользовавшись тем, что его никто не сопровождает, сбежал.

Правоохранители вычислили, что боец скрылся в одной из квартир домов на проспекте Славы. Но когда туда прибыли полицейские, Тухтаева там уже не было. Спортсмен успел скрыться на машине.

Подозрительный автомобиль задержали в Гатчине Ленинградской области, но Тухтаева не было и там. Выяснилось, что в ходе поездки он пересел в другую машину, на которой доехал до города Луга. Это последний населенный пункт, где его видели. Поиски сбежавшего бойца продолжаются.

По данным СМИ, Тухтаева заподозрили в торговле QR-кодами и поддельными миграционными справками. Когда полицейские пришли с ним поговорить, спортсмен устроил с ними драку и сбежал. Но его оперативно задержали и доставили в отдел, откуда он выбрался.