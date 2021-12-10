Боец ММА из Узбекистана избил полицейских и сбежал в Санкт-Петербурге

Бойца ММА из Узбекистана разыскивают в Санкт-Петербурге. Он напал на полицейских, пытался отобрать оружие, а после задержания сбежал из отделения.

В МВД «360» сообщили, что сейчас полиция пытается установить местонахождение бойца смешанных единоборств, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и 318 «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным портала 47news, бойца зовут Бунед Тухтаев, ему 28 лет. В среду, 8 декабря, полицейские пришли с ним поговорить, потому что боец ММА подозревается в причастности к торговле QR-кодами и миграционными документами. Сначала он якобы ударил подполковника локтем, затем нанес несколько ударов в корпус и выбежал из салона автомобиля. Один из полицейских пытался догнать спортсмена, но боец сбил его с ног. Мужчине не помогли знания работы в партере, его задержали.

Однако около 11 утра 9 декабря Тухтаев сбежал из отдела полиции. По данным 47news, в МВД предполагают, что он незаметно вышел из камеры, тихо прошел поближе к входной двери и рванул.