Эксклюзив 28 ноября 2022, 15:16 Источник: друг посчитал причиной гибели подростка в Электрогорске отравление газом Друг пытался сам спасти покурившего вейп жителя Электрогорска и вызвал скорую РИА «Новости»

Читать 360tv в

Друзья подростка, который скончался в Электрогорске после курения вейпа, пытались спасти его. Один из них вызвал скорую помощь и сам старался оказать помощь товарищу. Об этом «360» сообщили источники, хорошо знакомые с ситуацией.

Когда школьнику стало плохо, находящийся рядом с ним приятель позвонил другому другу. Тот сразу вызвал скорую помощь, а потом прибежал к ним и попытался спасти подростка. Последний уже лежал без сознания.

Реклама

Источник «360» добавил, что пришедший на помощь друг считает, что причина гибели подростка — газовое отправление.

Реклама

Ранее стало известно, что восьмиклассник из Электрогорска пошел вместе с другом на озеро. Там он начал курить электронную сигарету и потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли спасти подростка. Причину его смерти поможет установить судебно-медицинская экспертиза. Все подробности случившегося уточняются.