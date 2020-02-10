Ингуш зарезал сестру за связь с «кавказским Казановой»

Ингуш признался в том, что зарезал сестру. Она оказалась в одной квартире с «кавказским Казановой» Исой Альтемировым.

Сам Альтемиров выпрыгнул из окна, когда полиция пыталась его задержать, сообщил телеканал РЕН ТВ. Он был членом преступной банды и обвинялся в вымогательствах вместе с братом. По данным следствия, он совращал местных замужних женщин, втягивал их в беспорядочные сексуальные связи, а после вымогал деньги угрозами рассказать о произошедшем.

Убитая, Лиза Евлоева, девушка оказалась знакомой Исы Альтемирова. Она была с ним в одной квартире, когда того пытались задержать. Ее обнаружили мертвой в квартире где она проживала, на ее теле было много ножевых ранений. Брат девушки признался в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Омской области задержали мужчину, который зарезал беременную девушку в подъезде жилого дома в Новосибирске. После убийства подозреваемый покинул город на попутке.