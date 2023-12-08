Криминал 08 декабря 2023, 10:11 Имущество экс-замминистра культуры арестовали почти на 40 миллионов рублей Глава СК Бастрыкин: по делу Яриловой арестовали имущество на 39 миллионов рублей РИА «Новости»

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Следственные органы арестовали имущество бывшего заместителя министра культуры России Ольги Яриловой на 39 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, бюджет страны в результате действий Яриловой получил имущественный ущерб.

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«Следствие приняло обеспечительные меры и наложило арест на имущество обвиняемой стоимостью 39 миллионов рублей», — сказал Бастрыкин.

По версии следствия, Ярилова необоснованно включила в программу «Пушкинской карты» Музей мороженого в Москве.

«Она была осведомлена об отсутствии оснований участия в программе этой коммерческой организации. В результата фирма реализовала билеты более чем на 125 миллионов рублей, которые компенсировал федеральный бюджет», — добавил глава Следкома.

В ноябре стало известно, что следствие завершило расследование по делу Яриловой, писал RT. Свою вину она не признала.