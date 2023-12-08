08 декабря 2023, 10:11
Имущество экс-замминистра культуры арестовали почти на 40 миллионов рублей
Глава СК Бастрыкин: по делу Яриловой арестовали имущество на 39 миллионов рублей
Следственные органы арестовали имущество бывшего заместителя министра культуры России Ольги Яриловой на 39 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По его словам, бюджет страны в результате действий Яриловой получил имущественный ущерб.
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«Следствие приняло обеспечительные меры и наложило арест на имущество обвиняемой стоимостью 39 миллионов рублей», — сказал Бастрыкин.
По версии следствия, Ярилова необоснованно включила в программу «Пушкинской карты» Музей мороженого в Москве.
«Она была осведомлена об отсутствии оснований участия в программе этой коммерческой организации. В результата фирма реализовала билеты более чем на 125 миллионов рублей, которые компенсировал федеральный бюджет», — добавил глава Следкома.
В ноябре стало известно, что следствие завершило расследование по делу Яриловой, писал RT. Свою вину она не признала.
Минкультуры РФ
Следственный комитет России
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