Женщина залила Вечный огонь в Петербурге газировкой

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге потушили Вечный огонь. Его залили газировкой и забросали бутылками. Вандализмом занималась неизвестная женщина. Возможно, она была пьяна.

В компании «ПетербургГаз» рассказали РИА «Новости», что уже восстановили горение. Пламя потухло ночью 6 мая.

«Вечный огонь на Марсовом поле был залит газировкой и закидан бутылками», — уточнили на предприятии.

Специалисты-газовики приехали на место в течение 10 минут и восстановили горение пламени на мемориале. Оборудование не пострадало.

В объектив камер видеонаблюдения, уточнил портал 78.ru, попала женщина средних лет в спортивном костюме. Она подошла к Вечному огню около 03:00 и начала его тушить. О том, что пламя потухло, в полицию сообщил случайный прохожий.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, залившая Вечный огонь хулиганка, вероятно, была пьяна. Сейчас ее разыскивают полицейские.

Вечный огонь на Марсовом поле зажгли в 1957 году. Он стал первым в стране, а пламя для мемориала принесли из печи Кировского завода. Из него потом зажгли Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен.