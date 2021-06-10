Хованскому предъявили обвинения в публичных призывах к терроризму

Блогеру Юрию Хованскому, которого накануне задержали в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение по уголовной статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Также Хованскому 10 июня изберут меру пресечения: в суд поступило ходатайство следствия о заключении его под стражу.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского», — говорится в сообщении пресс-службы.

Материалы дела уже передали судье, заседание назначили на 15:00.

Накануне силовики пришли в квартиру к скандальному блогеру Юрию Хованскому. Его задержали, а жилье обыскали. 10 лет назад на стриме своего коллеги блогер спел песню о трагических событиях в Театральном центре на Дубровке 2002 года. В ней он восхвалял действия террористов. Еще тогда Хованский заявил, что был неправ, и объяснялся с полицейскими. Он снова заявил о сожалении и извинился за свой поступок в феврале 2021 года.