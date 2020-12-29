Хищения в РАНХиГС помог выявить внутренний мониторинг

По делу о хищениях задержали декана факультета госуправления экономикой Светлану Ларину. В РАНХиГС, по сообщению агентства, заявили, что злоупотребления задержанного декана не коснулись бюджетных средств.

«Сотрудники ФСБ задержали в рамках уголовного дела о хищении профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора Ларину Светлану Евгеньевну. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказал собеседник агентства.

Под домашним арестом Светлана Ларина останется на два месяца, пока идет предварительное следствие в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

ФСБ России раскрыла схему хищения государственных средств в РАНХиГС. Об этом стало известно во вторник, 29 декабря. Заведено несколько уголовных дел по статьям: «Мошенничество», «Дача взятки в особо крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере».