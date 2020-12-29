ФСБ раскрыла схему хищения госсредств в РАНХиГС

В ведомстве заявили, что помешали незаконной деятельности руководящего, административного и профессорско-преподавательского состава Института государственной службы и управления РАНХиГС. Они, по данным ФСБ, организовали «преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы».

По данным источника агентства, по этому делу задержана декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина. Она будет находиться под домашним арестом. Следственным управлением ФСБ России открыто уголовное дело по статье УК России «Мошенничество».

В Центре общественных связей ФСБ добавили, что некоторые фигуранты дела также подозреваются в даче и получении взятки в особо крупном размере. Ведомство подчеркнуло, что РАНХиГС максимально помогает в расследовании этого дела.