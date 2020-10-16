Хабаровский судебный пристав забрал себе чужие алименты

В Хабаровске судебный пристав присвоила себе выплаты по алиментам. Женщина забрала более 184 тысяч рублей, которые отец задолжал своему ребенку и был готов выплатить.

В работе пристава из отдела по взысканию алиментов оказался исполнительный лист на мужчину с крупной суммой долга. Об этом РИА «Новости» рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района города Анна Новосельцева.

Алиментщик был готов выплачивать четверть зарплаты — 25%, чтобы закрыть обязательство двухгодичной давности. Сотрудница УФССП воспользовалась ситуацией, спланировав все заранее.

Она дала мужчине номер личной банковской карты для перечисления средств. С декабря 2017 по июнь 2019 года он переводил деньги, которые так и не дошли до адресата. Пристав тратила их на собственные нужды. Обман раскрылся после разговора бывших супругов.

Против пристава, которая работала на своей должности с апреля 2016 года, возбудили уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Суд Железнодорожного района Хабаровска признал ее виновной.

«Пристав присвоила деньги гражданина на сумму свыше 184 тысяч рублей. Вердикт — три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года», — уточнила Новосельцева.

Женщина полностью признала вину, возместила нанесенный потерпевшему ущерб до суда и уволилась из ведомства по собственному желанию. Теперь она не сможет занимать должности в государственных органах. Ранее к уголовной ответственности бывшего пристава не привлекали.