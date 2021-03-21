Пресс-секретарь губернатора Пензенской области прокомментировал сообщения о следственных действия с главой

Ряд агентств со ссылкой на источники сообщил о следственных действиях с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина не стала комментировать сообщения СМИ о том, что с главой региона якобы проводят следственные действия.

«Данную информацию я прокомментировать не могу», — приводит агентство PenzaNews слова руководителя пресс-службы губернатора.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник сообщил, что у Белозерцева и его сыновей провели обыски. Собеседник добавил, что это произошло в рамках расследования уголовного дела о покровительстве при заключении государственных контрактов.

ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники пишут, что губернатора опрашивают в ходе следственных действий, а полицейские проводят обыски у нескольких чиновников Пензенской области.