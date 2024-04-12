Криминал 12 апреля 2024, 14:33 Группа энергетиков в Дагестане похитила почти 3 миллиарда рублей из бюджета ФСБ пресекла деятельность энергетиков в Дагестане, похитивших 2,8 млрд рублей РИА «Новости»

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Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекли деятельность группы энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО „Россети Северный Кавказ“, его филиала „Дагэнерго“ и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — указали в ведомстве.

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Задержанных подозревают в краже 2,8 миллиарда рублей, которые выделил из бюджета на создание автоматизированной системы учета электроэнергии Дагестана.

Силовики провели обыски в столичном регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители арестовали девять человек. Всех из отправили в СИЗО.

В Санкт-Петербурге задержали чиновника по подозрению в получении взятки. Силовики достали из кармана мужчины пачки заранее помеченных купюр.