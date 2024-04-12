Криминал 12 апреля 2024, 13:33 Замглавы администрации одного из районов Петербурга поймали на взятке СК: задержан замглавы администрации Василеостровского района Петербурга

Читать 360tv в

Заместителя главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ведомство опубликовало кадры задержания. На видео показали, как из кармана подозреваемого правоохранители достали пачки заранее помеченных купюр.

Реклама

По данным СК, мужчина отвечает за регулирование ЖКХ и строительства в Василеостровском районе. Он потребовал от генерального директора коммерческой организации взятку за «покровительство деятельности по управлению многоквартирными домами», за решение вопросов с государственными и правоохранительными органами и за «лоббирование интересов компании».

Гендиректор отказался от предложения. Он обратился в полицию. С января по апрель 2024 года подозреваемый неоднократно встречался с гендиректором и обсуждал размер требуемой взятки. В результате они договорились о сумме в шесть миллионов 750 тысяч рублей. Гендиректор должен был выплачивать по 750 тысяч рублей ежемесячной до конца года.

По плану силовиков 11 апреля в отеле на Биржевом переулке женщина — руководитель коммерческой организации — передала подозреваемому взятку за два месяца в размере 30 тысяч рублей и муляж на один миллион 470 тысяч. После этого мужчину задержали.