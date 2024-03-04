Криминал 04 марта 2024, 12:34 Гражданина Узбекистана заподозрили в покушении на убийство знакомой в Видном СК возбудил уголовное дело из-за покушения на убийство женщины в Видном

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Гражданина Узбекистана обвинили в покушении на убийство своей соотечественницы. Мужчину заподозрили в том, что он ударил женщину ножом около кафе в Видном. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

В отношении 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый ранил знакомую ножом в область головы и туловища после того, как женщина оскорбила его супругу.

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Потерпевшей оказали медицинскую помощь, она находится на стационарном лечении. Суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее суд приговорил жительницу Тюменской области к двум годам лишения свободы условно. Обвиняемая уже имела судимость, но по месту жительства ее охарактеризовали положительно. Женщина ударила ножом своего мужа, когда тот в нетрезвом состоянии набросился на нее и начал душить. Несмотря на удар в живот, мужчина выжил, его доставили в медицинское учреждение.