Криминал 18 мая 2023, 17:31 Гражданина Турции, подозреваемого в наркоторговле, экстрадировали из России МВД: гражданина Турции, подозреваемого в наркоторговле, экстрадировали из России Сайт мэра и правительства Москвы

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Турецкого гражданина, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств и находившегося в России, экстрадировали на родину. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

«В сентябре 2022 года по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации организовали розыск фигуранта на территории нашей страны. Его задержали полицейские в Ивановской области», — уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России и Федеральной службы исполнения наказаний в аэропорту Внуково передали разыскиваемого Джелала Акташа представителям компетентных органов Турции.

Ранее в Петербурге осудили местного жителя, которого признали виновным в хранении двух килограммов запрещенных веществ.