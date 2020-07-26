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    26 июля 2020, 18:02

    Граната взорвалась у автомойки в Харькове

    Алена Макаренко

    Граната РГД-5 взорвалась у автомойки на улице Глебовская в Киевском районе Харькова. Об этом сообщили на сайте регионального управления полиции.

    ЧП случилось в ночь на воскресенье, 26 июля. От ударной волны пострадал фасад здания, выбиты окна, а на земельном участке перед автомойкой образовалась яма.

    «В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5», — говорится в сообщении.

    В результате происшествия никто не пострадал.

    О взрыве в полицию сообщил владелец автомойки. Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва. Решается вопрос о внесении сведений о произошедшем в Единый реестр досудебных расследований.

    Ранее мужчина с гранатой пришел в пивной магазин на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге. Нападавший пригрозил продавце выдернуть чеку, если она не отдаст всю выручку. Однако он так суетился, что даже не заметил, как кассирша спрятала от него крупные купюры.

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