Мужчина с гранатой напал на магазин в Петербурге. Видео
«Бабки давай и пива не надо», — с этими словами мужчина забежал в магазин. Он осмотрелся и вытащил предмет, похожий на гранату. Нападавший пригрозил продавце выдернуть чеку, если она не выполнит его требование.
«Руки покажи обе, бабки давай, у тебя три секунды», — потребовал злоумышленник.
Сотрудница выдала ему деньги, которые лежали в двух левых лотках кассы. Общая сумма мелких купюр — три тысячи, написала «Фонтанка». Мужчина постоянно подбегал к двери и оглядывался. Поэтому он не заметил, как продавщица спрятала остальные деньги. Причем купюры хранились не только в других лотках, но и под кассой.
Владелец пивного магазина обратился в полицию. Налет неизвестный совершил еще неделю назад, но видео появилось только сейчас.
Стражи порядка ищут молодого мужчину ростом не выше 170 сантиметров. Неизвестный сгребал купюры с прилавка голыми руками, поэтому остались отпечатки пальцев.