Мужчина с гранатой напал на магазин в Петербурге. Видео

Мужчина с гранатой пришел в пивной магазин на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге. Нападавший так суетился, что даже не заметил, как кассирша спрятала от него крупную выручку. Видео оказалось в распоряжении «360».

«Бабки давай и пива не надо», — с этими словами мужчина забежал в магазин. Он осмотрелся и вытащил предмет, похожий на гранату. Нападавший пригрозил продавце выдернуть чеку, если она не выполнит его требование.

«Руки покажи обе, бабки давай, у тебя три секунды», — потребовал злоумышленник.

Сотрудница выдала ему деньги, которые лежали в двух левых лотках кассы. Общая сумма мелких купюр — три тысячи, написала «Фонтанка». Мужчина постоянно подбегал к двери и оглядывался. Поэтому он не заметил, как продавщица спрятала остальные деньги. Причем купюры хранились не только в других лотках, но и под кассой.

Владелец пивного магазина обратился в полицию. Налет неизвестный совершил еще неделю назад, но видео появилось только сейчас.

Стражи порядка ищут молодого мужчину ростом не выше 170 сантиметров. Неизвестный сгребал купюры с прилавка голыми руками, поэтому остались отпечатки пальцев.