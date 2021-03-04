«Я смертник». Готовившего теракт россиянина задержали в Калининградской области

В Калининградской области задержали мужчину, который готовил теракт на объекте энергетики, у него нашли бомбу. Об этом сообщили в ФСБ.

«Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности», — говорится в сообщении силового ведомства.

Дома у задержанного нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для создания взрывчатки. Силовики изъяли у него «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти».

ФСБ показала видео задержания. Подозреваемый назвал себя смертником.

В ФСБ не рассказали, когда задержали этого мужчину. Информации о мере пресечения пока нет. Против готовившего теракт завели уголовное дело.