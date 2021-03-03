Самодельную бомбу нашли неподалеку от начальной школы в Калифорнии

Управление шерифа округа Сакраменто в Калифорнии сообщило, что школьный охранник увидел подозрительное устройство рядом с кампусом.

Саперы сказали, что это была бомба с взрывчатыми веществами внутри, сообщил Twitter шерифа региона. Команда саперов благополучно удалила устройство и проверила периметр с собаками, чтобы обнаружить любые другие потенциальные взрывчатые вещества, прежде чем объявить, что зона чиста. Следователи говорят, что устройства могли сработать в любой момент.

Самодельная бомба состояла из трубы с металлической шрапнелью, глиняной замазкой, фейерверком и бензином. По словам следователей, пистолет с застежкой-молнией был изготовлен из стальных трубок с подпружиненным колпачком и патроном для дробовика 12-го калибра.

В школе говорят, что во время инцидента на территории кампуса не было детей и лишь ограниченное количество сотрудников. Всем учащимся на сегодня позволили оставаться дома. На данный момент ведется расследование.

В Нидерландах утром в среду произошел взрыв. Он прогремел рядом с центром по тестированию на COVID-19 в городе Бовенкарспел.