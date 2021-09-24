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    24 сентября 2021, 14:37

    Готовившего нападение на техникум под Красноярском арестовали

    Александр Блинов

    В Красноярском крае арестовали студента техникума, который планировал нападение на однокурсников. Он признал свою вину. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ сообщило РИА «Новости».

    Центральный районный суд Красноярска арестовал его на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 20 ноября.

    Юношу обвиняют в приготовлении к убийству двух и более лиц.

    «Вину он признал, с ним выполняются следственные действия», — сообщили в СК.

    При этом в связи с признаками психического заболевания студента поместили в психоневрологический диспансер для обследования.

    Студент Южного аграрного техникума в селе Краснотуранск собирался убить трех однокурсников из-за конфликта, произошедшего еще в 2020 году. Планируя расправу над сверстниками, 18-летний юноша приобрел патроны к аэрозольному пистолету. По сведениям от источника ТАСС, у него также изъяли самодельное пусковое устройство и несколько ножей.

    Преступление предотвратили благодаря вмешательству сотрудников ФСБ и полиции.

    Ранее о предотвращении нападения на учебное заведение сообщил глава СК Александр Бастрыкин.