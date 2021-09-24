Готовившего нападение на техникум под Красноярском арестовали

В Красноярском крае арестовали студента техникума, который планировал нападение на однокурсников. Он признал свою вину. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ сообщило РИА «Новости».

Центральный районный суд Красноярска арестовал его на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 20 ноября.

Юношу обвиняют в приготовлении к убийству двух и более лиц.

«Вину он признал, с ним выполняются следственные действия», — сообщили в СК.

При этом в связи с признаками психического заболевания студента поместили в психоневрологический диспансер для обследования.

Студент Южного аграрного техникума в селе Краснотуранск собирался убить трех однокурсников из-за конфликта, произошедшего еще в 2020 году. Планируя расправу над сверстниками, 18-летний юноша приобрел патроны к аэрозольному пистолету. По сведениям от источника ТАСС, у него также изъяли самодельное пусковое устройство и несколько ножей.

Преступление предотвратили благодаря вмешательству сотрудников ФСБ и полиции.

Ранее о предотвращении нападения на учебное заведение сообщил глава СК Александр Бастрыкин.