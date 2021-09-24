В Красноярском крае задержали молодого человека, который планировал совершить нападение на школу. Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил в интервью ТАСС.

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — заявил Бастрыкин.

Глава ведомства не привел никаких подробностей относительно готовившегося нападения.

По словам Бастрыкина, за последние годы было совершено около десятка нападений на образовательные учреждения в разных регионах России.

Накануне председатель СК прибыл в Пермь, где 20 сентября студент Пермского государственного национального исследовательского университета устроил стрельбу и убил шесть человек. По последним данным, число пострадавших достигло 43, включая самого стрелка, который при задержании оказал сопротивление и был ранен. Нападавший в крайне тяжелом и нестабильном состоянии, ему ампутировали ногу. В Москву в среду на лечение доставили семь пострадавших.

ПГНИУ с 27 сентября временно перейдет на дистанционный формат обучения.