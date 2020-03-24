Готовившего массовое нападение на Сахалине студента отчислили из техникума

Одного из двух молодых людей, задержанных за подготовку массового нападения на учебное учреждение, в прошлом году отчислили из Сахалинского горного техникума. Он с другом собрал целый склад оружия.

Представитель Сахалинского горного техникума рассказал РИА «Новости», что одного из подозреваемых отчислили в сентябре. Всю информацию о задержанных передали в Министерство образования.

В ведомстве добавили, что студентом является только один из подозреваемых. Ситуацию «взяли под контроль».

В понедельник ФСБ сообщила о задержании на Сахалине двух студентов, готовивших вооруженное нападение на учебное заведение. Задержанные 2002 и 2003 годов рождения. Как считают в спецслужбе, они причастны к пропаганде терроризма, массовых убийств и суицида в интернете.

Во время обыска у подозреваемых сотрудники спецслужбы нашли обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, средства связи, а также личные дневники. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская объявила, что будет контролировать ситуацию.