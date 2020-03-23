Студенты готовили массовое нападение на Сахалине. На видео попал их склад оружия

На Сахалине задержали двух студентов, готовивших вооруженное нападение на учебное заведение. ФСБ изъяло у молодых людей огнестрельное оружие и боеприпасы.

В центре общественных связей ФСБ рассказали, что студентов задержали по делу о публичных призываю к террористической деятельности. Задержанные 2002 и 2003 годов рождения. Как считают в спецслужбе, они причастны к пропаганде терроризма, массовых убийств и суицида в интернете.

«В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение», — говорится в релизе ФСБ.

Обыски в доме сотрудники спецслужбы сняли на видео. На кадрах видно огнестрельное оружие, большие бочки со взрывчаткой, множество дисков.

Теперь обнаруженное оружие направят на экспертизы. По их результатам могут возбудить уголовное дело и по другим статьям.