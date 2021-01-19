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    19 января 2021, 05:36

    Гособвинитель запросил 25 лет колонии срочнику, устроившему стрельбу в Забайкалье

    Валерия Шафирко

    Государственный обвинитель попросил назначить 25 лет лишения свободы солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в войсковой части в Забайкалье, жертвами которой стали восемь человек.

    «Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным […] Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы», — приводит ТАСС слова гособвинителя, сказанные в зале 2-го Восточного окружного военного суда.

    Приговор Шамсутдинову суд начнет оглашать 21 января, сообщило РИА «Новости».

    Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части Забайкалья. По версии следствия, после получения четырех магазинов с 30 патронами он зарядил автомат АК-74М и открыл огонь по сослуживцам. В результате стрельбы погибло восемь человек, еще двое пострадали. Шамсутдинова арестовали. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.

    Молодой человек признал свою вину и объяснил свои действия тем, что в части над ним издевались. В декабре того же года его и еще некоторых солдат признали потерпевшими по делу о дедовщине.

    В открытом письме Шамсутдинов попросил у родных погибших прощения. Однако семьи убитых солдат потребовали возместить им моральную компенсацию в размере 27,6 миллиона рублей.

    В конце декабря 2020-го присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным в убийствах сослуживцев. При этом они отметили, что молодой человек заслуживает снисхождения.