«Глаза ужасно жжет». Неизвестные облили краской главреда «Новой газеты»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что его облили краской. Инцидент произошел в поезде «Москва-Самара». Слова Муратова привел Telegram-канал «Новая газета. Европа».

«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться», — сообщил Муратов.

Он также добавил, что в момент совершения нападения злоумышленник выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов».

Дмитрий Муратов — журналист, правозащитник, один из основателей «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира.

Ранее сообщалось, что Муратов пожертвовал денежные средства, полученные за Нобелевскую премию мира, в пользу благотворительных фондов, которые помогают детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями. Также деньги были пущены на производство киноленты о нынешнем положении СМИ в России и премии отдельным сотрудникам «Новой газеты». Главный редактор издания признался, что оставил определенную часть средств себе на черный день.