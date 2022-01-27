Барий мог стать причиной гибели петербуржцев после рентгена. Но обычно он безопасен

В Санкт-Петербурге два человека погибли из-за отравления барием, еще два — в реанимации. Пациенты принимали вещество для рентгена желудка. По словам экспертов, проблема кроется именно в препарате. Вместо сульфата бария там мог быть его хлорид, что и стало причиной отравления.

Пациенты Городского консультативно-диагностического центра № 1 на улице Сикейроса получили сильнейшее отравление. Причиной могло стать медицинское исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария, которое проводилось с 17 по 26 января. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на внутренний источник.

Точное число жертв неизвестно

В официальном заявлении Следственного комитета говорится о четырех жертвах — двое скончались, двое в реанимации. У всех выявили отравление барием. Однако по данным РИА «Новости», количество пострадавших выросло до шести: трое погибли, троих пытаются спасти медики.

Пресс-секретарь комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Рябинина заявила в разговоре с «360», что пока в ведомстве не готовы выдвигать версии по поводу произошедшего. Необходимо дождаться окончания расследования, чтобы понять причину смерти пациентов. Однако партию препарата для рентгена изъяли из обращения.

«Нельзя сказать точно, сколько человек погибло, потому что сейчас обзванивают и ищут всех пациентов, которым тоже проводили эту процедуру. Мы только можем сказать, что использование этой партии бария везде было приостановлено. Сразу был проинформирован Росздравнадзор», — заявила она.

Управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Версии случившегося

Руководитель лаборатории «Юный химик» Денис Жилин объяснил «360», что барий — тяжелый металл. Он не пропускает рентгеновские лучи, так что, когда он размазывается по желудочно-кишечному тракту, стенки органов становятся хорошо видны на рентгене.

Однако для процедуры нужен не просто барий, а его сульфат. Эта малорастворимая соль является безопасным веществом для организма. Но есть и другие соли, такие как нитраты или хлориды. Они растворимы и ядовиты.

«Для того чтобы отравиться насмерть, нужно вместо сульфата бария выпить хлорид бария, то есть растворимую соль. <…> Но вообще у него летальная доза довольно высокая. Для смертельного отравления надо съесть по крайней мере порядка грамма», — подчеркнул Жилин.

Директор Физического института РАН имени П. Н. Лебедева Николай Колачевский добавил, что отравление могло возникнуть только в том случае, если в сульфат бария попали какие-то растворимые компоненты. Пациентам барий подают в форме так называемой каши.

«Сначала очищают кишечник пациентам, а потом дают им наесться этой кашей. Суспензия такая, как порошок», — объяснил Николай Колачевский.

По словам Жилина, отрава вряд ли могла попасть к пациентам по вине больницы, поскольку в рентгеновских кабинетах ничего ядовитого, кроме сульфата бария, нет. Следовательно, скорее всего, что-то перепутал производитель порошков и «подсунул вместо сульфата бария хлорид бария или иную растворимую соль».

Также есть версия, что во время процедуры мог быть использован некачественный барий промышленного производства или же была нарушена технология смешивания, сообщил новостной портал 78.ru. Однако Денис Жилин счел это маловероятным, поскольку это достаточно простая процедура, которую можно провести даже в домашних условиях.

«Есть, конечно, вариант „б“ — что они получили безумную дозу рентгена. Но, опять же, я не знаю, что нужно сделать на современных аппаратах, чтобы получить смертельную дозу. В современных реалиях под ним пришлось бы сидеть полчаса для таких результатов», — заключил эксперт.