Главврача больницы «Матросской тишины» обвинили во взяточничестве

Начальника больницы «Матросской тишины» Александра Кравченко обвиняют во взяточничестве за фальсификацию диагнозов заключенным для их освобождения, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Следком. Источник издания добавил, что медика задержали в Москве в рамках дела о коррупции.

Главврачу больницы СИЗО «Матросская тишина» предъявили обвинения также в превышении должностных полномочий. Якобы он за деньги организовывал медицинские освидетельствования осужденных и арестованных, по результатам которых принимались незаконные решения о наличии у них тяжелых заболеваний.

Подобные действия могли стать основанием для освобождения задержанных из-под стражи.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов. Ужесточение наказания поможет оградить детей от преступников, но рассматривать подобные дела необходимо тщательно из-за возможной клеветы. Но некоторые считают, что пожизненно сажать педофилов нужно после первой же жертвы, а не дожидаться рецидива.