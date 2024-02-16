Криминал 16 февраля 2024, 15:32 Экс-главбуха МХАТа имени Горького приговорили к четырем годам условно Экс-главбуху МХАТа имени Горького Гетьман дали 4 года условно за мошенничество РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера МХАТа имени Горького Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Гетьман виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Кража и мошенничество». Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск МХАТа имени Горького, который выступил в качестве потерпевшей стороны.

Реклама

«С Гетьман будет взыскано в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения культуры „Московский Художественный академический театр имени М. Горького“ возмещения имущественного вреда в размере более 21 миллиона рублей», — отметили в суде.

Уголовное дело в отношении обвиняемой завели в начале 2022 года. Тогда женщина проработала в театре почти семь лет. Ее заподозрили в хищении 4,2 миллиона рублей.

Ранее московского предпринимателя признали виновным в подготовке убийства конкурента.