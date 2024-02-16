16 февраля 2024, 15:32
Экс-главбуха МХАТа имени Горького приговорили к четырем годам условно
Экс-главбуху МХАТа имени Горького Гетьман дали 4 года условно за мошенничество
Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера МХАТа имени Горького Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал Гетьман виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Кража и мошенничество». Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск МХАТа имени Горького, который выступил в качестве потерпевшей стороны.
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«С Гетьман будет взыскано в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения культуры „Московский Художественный академический театр имени М. Горького“ возмещения имущественного вреда в размере более 21 миллиона рублей», — отметили в суде.
Уголовное дело в отношении обвиняемой завели в начале 2022 года. Тогда женщина проработала в театре почти семь лет. Ее заподозрили в хищении 4,2 миллиона рублей.
Ранее московского предпринимателя признали виновным в подготовке убийства конкурента.
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Москва
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