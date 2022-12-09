Криминал 09 декабря 2022, 19:28 Главу антикоррупционного управления ФТС Мурышова арестовали на 2 месяца по делу о взятке Басманный суд арестовал главу управления по противодействию коррупции ФТС Мурышова РИА «Новости»

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В Москве задержали начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова. Его арестовали на два месяца, сообщила пресс-служба Басманного суда.

Следователи предъявили Мурышову обвинение в коррупции. По версии СК, он получил взятку в особо крупном размере.

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«Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <...> Мурышова Дмитрия Николаевича до 8 февраля 2023 года», — уточнили в суде.

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Защита Мурашова ходатайствовала о домашнем аресте, но в данной мере пресечения ей отказали.

Генпрокуратура РФ направила в суд дела против шести экс-начальников Пенсионного фонда. Их обвинили в получении взяток, общая сумма которых составила порядка 190 миллионов рублей.