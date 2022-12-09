Общество 09 декабря 2022, 18:31 Шесть экс-начальников департаментов ПФР обвинили во взяточничестве Генпрокуратура отправила в суд дела в отношении 6 бывших начальников Пенсионного фонда РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура передала в суд уголовные дела на шесть бывших начальников департаментов Пенсионного фонда России. Их обвиняют в получении взяток на 190 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В 2016–2019 годах <…> за обеспечение заключения Пенсионным фондом госконтрактов с группами компаний „Техносерв“ и „Редсис“ на сумму более 18 миллиардов рублей получили от владельцев этих организаций <…> свыше 190 миллионов рублей в качестве взятки», — рассказали в пресс-службе.

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Во время следствия обвиняемых отправили под стражу. Два фигуранта дела скрылись, их объявили в розыск. Уголовные дела направили в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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