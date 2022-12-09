09 декабря 2022, 18:31
Шесть экс-начальников департаментов ПФР обвинили во взяточничестве
Генпрокуратура отправила в суд дела в отношении 6 бывших начальников Пенсионного фонда
Генеральная прокуратура передала в суд уголовные дела на шесть бывших начальников департаментов Пенсионного фонда России. Их обвиняют в получении взяток на 190 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В 2016–2019 годах <…> за обеспечение заключения Пенсионным фондом госконтрактов с группами компаний „Техносерв“ и „Редсис“ на сумму более 18 миллиардов рублей получили от владельцев этих организаций <…> свыше 190 миллионов рублей в качестве взятки», — рассказали в пресс-службе.
Реклама
Во время следствия обвиняемых отправили под стражу. Два фигуранта дела скрылись, их объявили в розыск. Уголовные дела направили в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Реклама
Ранее полковника Генштаба Вооруженных сил России Ивана Мертвищева обвинили в коррупции. Офицер отвечал за призыв на службу в Главном организационно-мобилизационном управлении. Московский военный комиссар передал ему стиральную машину Bosch стоимостью 72 тысячи рублей за покровительство во время служебной проверки.
Генпрокуратура РФ
Реклама
Реклама