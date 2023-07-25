Криминал 25 июля 2023, 21:30 Главного инженера ТЦ «Времена года» отправили под домашний арест Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера ТЦ «Времена года» пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

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Главного инженера ТЦ «Времена года» отправили под домашний арест, где он пробудет до 22 сентября. Постановление вынес Пресненский районный суд Москвы, сообщил РБК.

Следователи ходатайствовали об аресте фигуранта дела, однако суд отказал в удовлетворении этой просьбы. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы. Суд постановил отправить 39-летнего инженера под домашний арест до 22 сентября 2023 года.

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В пресс-службе столичной прокуратуры отметили, что мужчина не признал вину и не согласился с предъявленным ему обвинением. В ведомстве уточнили, что постановление суда не вступило в законную силу.

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