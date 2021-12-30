Главного инженера «Листвяжной» оставили в СИЗО

Главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова и главу «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева оставили в СИЗО. Кемеровский суд признал решение нижестоящий инстанции об аресте законным. Об этом сообщило РИА «Новости».

Лобанов, Алексеев, а также технический директор «СДС-Уголь» Антон Якутов были отправлена за решетку до 25 января. Им предъявили обвинения в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть людей по неосторожности, а также в злоупотреблении полномочиями. Глава совета директоров «СДС-Уголь» Михаил Федяев тоже отправлен в СИЗО, где он пробудет как минимум до 14 февраля. Накануне его меру пресечения также оставили без изменений.

Взрыв на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября. Жертвами стал 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Всего под землей в момент ЧП находились 285 человек. Первыми были арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, а также начальник участка Сергей Герасименок. В СИЗО отправили и двух инспекторов регионального Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее предложил сократить добычу угля в шахтах.