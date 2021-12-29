Сократить добычу угля шахтным способом предложили в России

В России следует ввести запрет на выдачу новых лицензия для добычи угля шахтным способом. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

По словам Новака, шахты представляют собой опасные производственные объекты. Это подтвердила и недавняя авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Вице-премьер считает, что необходимо проводить политику, направленную на сокращение опасных глубоких шахт с высоким содержанием метана.

Сократить подобный тип добычи угля можно, если прекратить выдавать лицензии на работу таких шахт. По мере истечения срока действия существующих лицензий количество шахт будет снижаться.

При этом Новак подчеркнул, что действующие на сегодняшний день 23 угольные шахты единомоментно закрывать не планируют, чтобы не создавать дефицита рабочих мест и безработицы среди шахтеров.

Авария произошла на шахте «Листвяжная в Кемеровской области 25 ноября. В результате взрыва метана погибли 46 шахтеров и пять спасателей. Заведены два уголовных дела — о халатности и нарушении промышленной безопасности.