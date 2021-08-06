Главаря ОПГ из 90-х приговорили к 24 годам колонии

Московский городской суд приговорил главаря орудовавшей в 1990-е годы ОПГ Сергея Захарова к 24 годам и 11 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Валерия Лазарева.

«По совокупности преступлений Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — приводит агентство слова Лазарева.

Присяжные признали Захарова виновным в организации убийства члена таганской ОПГ и бывшего участника собственной банды. Его освободили от наказания по обвинению в незаконном обороте оружия по двум эпизодам. Захарова также оправдали в похищении человека, вымогательстве и еще одном убийстве.

Присяжные установили, что в 1990-е годы Захаров создал ОПГ. С сентября 1995 года его подельники стали следить за членом таганской ОПГ и потом убили его. За это все они получили от Захарова по 2,5 тысячи долларов.

В вердикте также говорится, что осужденный дал указание убить бывшего члена собственной банды, который поделился подробностями о преступном сообществе с правоохранительными органами. Киллеры получили 12 тысяч долларов.