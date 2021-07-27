Мосгорсуд вынес вердикт главарю банды из 1990-х

Присяжные признали виновным главаря преступной банды из 1990-х годов Сергея Захарова. Его обвинили в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Присяжные вынесли вердикт, признав Сергея Захарова виновным в организации убийства члена Таганской ОПГ и в устранении одного из бывших членов своей банды. Присяжные установили, что в конце прошлого века он создал и возглавил вооруженную банду.

«В сентябре 1995 года он дал указание членам преступной группы вести наблюдение за активным участником Таганской ОПГ, а затем совершить его убийство. За убийство исполнители преступления получили от Захарова по 2,5 тысячи долларов США», — отметил собеседник агентства.

Присяжные также постановили, что обвиняемый приказал убить бывшего члена собственной банды. Захаров решил устранить его после того, как он дал показания правоохранителям. Для убийства он нанял своих «подчиненных»: Захаров передал им огнестрельное оружие и сказал адрес, по которому находилась цель. За совершение убийства главарь банды заплатил 12 тысяч долларов.

При этом присяжные оправдали Захарова по нескольким эпизодам.

«Он оправдан в похищении человека, вымогательстве денежных средств, а также одном убийстве», — уточнил Лазарев.

30 июля в 10:30 в Мосгорсуде должно состояться обсуждение последствий вердикта присяжных. Тогда же прокурор попросит о наказании обвиняемого.