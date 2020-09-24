Утонула дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина. Ее смерть не так однозначна

23 сентября в Москве погибла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София. Женщина утонула в бассейне в фитнес-клубе, сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. У погибшей осталась 11-летняя дочь. «360» собрал все, что известно об этой гибели.

Вечером 22 сентября в Москве в фитнес-центре Jumр на Красной Пресне обнаружили тело Софии Конкиной, дочери заслуженного советского и российского артиста Владимира Конкина, известного по роли Володи Шарапова в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя». Девушка лежала на дне бассейна — по данным СМИ, вытаскивали ее поздние посетители и сотрудники клуба, они же оказали первую помощь.

Скорая увезла пострадавшую в Боткинскую больницу во втором часу ночи. Благодаря усилиям врачей, она начала дышать, но позже скончалась в реанимации. По официальной версии, девушка утонула сама. Близкие Софии не верят в то, что она могла так погибнуть, так как девушка давно занималась плаванием. Тем более, что глубина бассейна, в котором она якобы утонула, всего 1,6 метра.

В СУ СК по Москве «360» заявили о проведении доследственной проверки по факту гибели Софии Конкиной, в том числе, и на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Сам фитнес-центр официальных заявлений не делает и ситуацию комментировать отказался. Более того, там заявили, что в помещении, где находится бассейн, нет камеры видеонаблюдения. Но в Сети уже появились ролики, которые это опровергают.

Родные не верят

По данным «Пятого канала», у 32-летней Софии Конкиной осталась 11-летняя дочь. Супруга у Конкиной не было, сейчас решается вопрос о том, кто оформит опеку над девочкой.

Племянница Софии Конкиной Дарья рассказала изданию «СтарХит» о том, что ей первой сообщили о смерти тети.

«Получила сообщение в два часа ночи от работника фитнес-клуба. Дала ему свой номер, чтобы узнать подробнее о том, что случилось. По его словам, Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию. Сразу после этого в 02:13 я написала дяде и родителям — сообщила об этом», — рассказала она.

По словам племянницы, она не сразу поверила в реальность случившегося. Утром она созвонилась с дочерью Софии, та сказала, что все в порядке — девочка еще не знала о гибели мамы.

«Днем мне написал дядя, что она в больнице без сознания. Сегодня с утра я узнала, что она захлебнулась в бассейне и умерла», — добавила она.

Племянница Софии Конкиной сообщила, что у дочери актера отказало сердце, по другой информации, причиной смерти мог стать отказ почек. Однако подтверждения этих данных пока нет. Родные утверждают, что у Софии хронических заболеваний не было.

София Конкина была третьим ребенком в семье артиста, у нее есть два брата-близнеца. В 2009 году она закончила юридический факультет Института экономики и работала юристом. Исходя из данных, опубликованных на Facebook, в крупной московской компании, занимающейся строительством и продажей недвижимости.

Версии

По сообщению сайта издания «Собеседник», Владимир Конкин, потерявший десять лет назад жену, сейчас находится в шоковом состоянии.

Его директор Елена Конкина сообщила Life, что вскрытия пока не было, его проведут в присутствии следователей.

«Я не знаю, что должно произойти, чтобы она утонула. Если бы инсульт случился, наверное. Но не в таком возрасте. Нам сказали в фитнес-клубе, что камер у них нет. Вот это будут выяснять органы», — заявила она.

Источник фото: Facebook

Спортивный врач Максим Елизаров предположил, что молодую женщину могла постигнуть внезапная коронарная смерть. Но полная ясность наступит только после вскрытия.

«Она умерла не от утопления, а от внезапной остановки сердца или аритмии. То есть у нее могло что-то произойти, и она захлебнулась водой. Даже несмотря на то, что она умела плавать. Пока сложно предполагать, что произошло», — сказал Елизаров.

По неподтвержденным данным, следователи отрабатывают криминальную версию, связанную с профессиональной деятельностью Софии. Силовики сейчас выясняют, какие вопросы она курировала, какие были суды и конфликтные ситуации.

Правоохранители изучают ее личную и жизнь и поминутно восстанавливают последний день. Чтобы исключить версию отравления, будет проведена гистологическая экспертиза.