Героиновые трусы пытались передать заключенному в Свердловской области. Фото

Преступники по-разному ухитряются передавать запрещенные вещества своим сообщникам. Так, в колонию строгого режима ИК-63 в Свердловской области послали нижнее белье, в котором умудрились растворить наркотики.

Случай произошел в начале сентября.

«Из посылки осужденного были изъяты трусы. Сотрудники заранее знали, что, возможно, в данной вещи находится наркотическое вещество», — сообщил «360» начальник пресс-службы УФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Источник фото: пресс-служба УФСИН по Свердловской области

В операции участвовали сотрудники оперативного отдела, работники управления собственной безопасности, полицейские наркоконтроля Ивдельского района. Последние для подтверждения своих подозрений провели экспертизу.

«Обнаружили, что в резинке от трусов сильное наркотическое средство — героин (1,58 грамма)», — отметил Левченко.

По данному факту открыто уголовное дело. По словам представителя ФСИН региона, в этой колонии в начале года изъяли более 50 граммов наркотиков. Так, ранее правоохранители помешали передаче наркотических средств с помощью арбалета. Подозреваемого задержали. Он во всем признался.

Ранее в Севастополе задержали местных жителей, которые пытались продать наркотики через интернет.