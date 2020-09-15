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    15 сентября 2020, 09:42

    Героиновые трусы пытались передать заключенному в Свердловской области. Фото

    Василиса Андреева, Наза Салех Захи

    Преступники по-разному ухитряются передавать запрещенные вещества своим сообщникам. Так, в колонию строгого режима ИК-63 в Свердловской области послали нижнее белье, в котором умудрились растворить наркотики.

    Случай произошел в начале сентября.

    «Из посылки осужденного были изъяты трусы. Сотрудники заранее знали, что, возможно, в данной вещи находится наркотическое вещество», — сообщил «360» начальник пресс-службы УФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

    Героиновые трусы пытались передать заключенному в Свердловской области. Фото | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба УФСИН по Свердловской области

    В операции участвовали сотрудники оперативного отдела, работники управления собственной безопасности, полицейские наркоконтроля Ивдельского района. Последние для подтверждения своих подозрений провели экспертизу.

    «Обнаружили, что в резинке от трусов сильное наркотическое средство — героин (1,58 грамма)», — отметил Левченко.

    По данному факту открыто уголовное дело. По словам представителя ФСИН региона, в этой колонии в начале года изъяли более 50 граммов наркотиков. Так, ранее правоохранители помешали передаче наркотических средств с помощью арбалета. Подозреваемого задержали. Он во всем признался.

    Ранее в Севастополе задержали местных жителей, которые пытались продать наркотики через интернет.

    Новости SMI.FM