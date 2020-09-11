Жителей Севастополя задержали по подозрению в сбыте наркотиков через интернет
«По версии следствия злоумышленники в июне 2020 года пытались сбыть в Севастополе через Сеть интернет наркотическое средство „соль“ массой более 300 граммов путем размещения в тайниках-закладках», — уточнили прокуроры.
Помимо прочего, таким же способом они собирались продать наркотическое средство мефедрон массой практически 600 граммов. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемых, пишет сайт «Новый Севастополь».
Отмечается, что наркотики, приготовленные для сбыта, были изъяты из машины жителей Севастополя и из тайников-закладок. Еще по месту жительства мужчины представители правоохранительных органов обнаружили и изъяли два свертка с наркотическими средствами.
Уголовное дело по факту совершенного преступления направлено в Балаклавский районный суд города. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.