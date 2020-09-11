Жителей Севастополя задержали по подозрению в сбыте наркотиков через интернет

Двоих жителей Севастополя задержали по подозрению в продаже наркотиков через интернет. Обвинения предъявили мужчине 1990 года рождения и его приятельнице 2000 года рождения.

«По версии следствия злоумышленники в июне 2020 года пытались сбыть в Севастополе через Сеть интернет наркотическое средство „соль“ массой более 300 граммов путем размещения в тайниках-закладках», — уточнили прокуроры.

Помимо прочего, таким же способом они собирались продать наркотическое средство мефедрон массой практически 600 граммов. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемых, пишет сайт «Новый Севастополь».

Отмечается, что наркотики, приготовленные для сбыта, были изъяты из машины жителей Севастополя и из тайников-закладок. Еще по месту жительства мужчины представители правоохранительных органов обнаружили и изъяли два свертка с наркотическими средствами.

Уголовное дело по факту совершенного преступления направлено в Балаклавский районный суд города. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.