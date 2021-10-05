Генпрокуратура проверит учреждения УФСИН под Саратовом после сообщений о пытках заключенного

Генеральная прокуратура начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области. Поводом послужили сообщения о пытках заключенных — ведомство выяснит, нарушались ли их права. Об этом сообщил журналистамиофициальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Его слова процитировало РИА «Новости». Он подчеркнул, что проверку соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в учреждениях УФСИН в Саратовской области начали по поручению Генпрокуратуры.

«По ее результатам будет дана оценка соблюдению прав осужденных на личную безопасность, а также проверено исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание», — сказал Иванов.

Ранее в Саратовскую область направились сотрудники центрального аппарата ФСИН России. Они проверят информацию о противоправных действиях против заключенного в одной из тюремных больниц. Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Кремль знает о видео, которое появилось в Сети. Если подлинность кадров подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина подвергается противоправным действиям. Запись была сделана якобы в туберкулезной больнице УФСИН Саратовской области.