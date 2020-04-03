Генерала МВД отправили в СИЗО по подозрению во взятке

Суд отправил под стражу генерала Следственного департамента МВД и следователя по особо важным делам, которых обвинили в превышении полномочий. Заключение продлится до 1 июня.

Слушание дела проходило в Басманном районном суде. Следствие просило отправить под стражу генерала Александра Бирюкова и старшего следователя по особо важным делам Александра Брянцева. Суд решил отправить их в СИЗО до 1 июня.

Сейчас избирают меру пресечения еще одному фигуранту дела, заместителю начальника Следственного департамента Александру Краковскому.

По версии следствия, обвиняемые помогли перейти под домашний арест владельцу компании Optima Development Альберту Худояну. В 2019 году Бирюков и Краковский попросили замминистра МВД Александра Романова передать в следственный департамент уголовное дело Худояна. В итоге дело отдали Брянцеву, а затем все трое просили о переводе Худояна под домашний арест. За это они рассчитывали получить деньги. Бизнесмена перевели из СИЗО 11 ноября 2019 года.

Как выяснили следователи, Худояна обвиняли в краже трех земельных участков стоимостью 2,2 миллиарда рублей. В итоге с них сняли арест и вернули предпринимателю. Адвокат бизнесмена Александр Забейда заверил, что никаких взяток Худоян за перевод под домашний арест не давал.

Альберта Худояна в 2019-м обвинили в мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей. По версии потерпевшей стороны, он приобрел права на чужое имущество. В СИЗО бизнесмен провел четыре месяца, а затем Тверской суд Москвы перевел его под домашний арест.