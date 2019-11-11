Бизнесмена Худояна отпустили из СИЗО

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца владельца компании Optima Development Альберта Худояна. В следственном изоляторе бизнесмен находился с 8 июля 2019 года.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Худояну меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 января 2020 года», — приводит РИА «Новости» слова судьи Ольги Солоповой.

Суд отправил в СИЗО бизнесмена Худояна Подробнее

Обвиняемого в мошенничестве Худояна суд изначально определил под домашний арест, однако тогда прокуратура сочла меру пресечения слишком мягкой и ходатайствовала отправить бизнесмена в СИЗО. Адвокаты Худояна на очередном заседании 11 ноября попросили выпустить их подзащитного на свободу под залог.

«Представители так называемого потерпевшего не смогли представить ни одного нового аргумента или доказательства обоснованности применения стражи в отношении Худояна», — приводит агентство слова адвоката Сергея Чижикова.

Девелопера обвиняют в мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей. По версии потерпевшей стороны, он приобрел права на чужое имущество. Сам предприниматель свою вину признавать отказывается. Он настаивает на том, что его уголовное преследование связано с рейдерским захватом принадлежащей ему компании.

Optima Development реализует проекты в сегменте элитной торговой, многофункциональной и жилой недвижимости. В ее управлении находятся более 230 тысяч квадратных метров недвижимости.