На Украине потребовали открыть дело о возможной госизмене Зеленского

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) завести уголовное дело о возможной государственной измене президента Владимира Зеленского и его окружения. Причина — срыв операции по задержанию людей, которые якобы были сотрудниками ЧВК «Вагнер».

«Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предполагает украинское законодательство, а следовательно, наше заявление о совершении уголовного преступления по статье 12 („Государственная измена“) зарегистрировать и внести в единый реестр досудебных расследований», — рассказал 5-му каналу бывший депутат Верховной рады Андрей Тетерук. Он является одним из авторов иска.

Ранее Тетерук написал заявление в Госбюро расследований о том, что Зеленский и его окружение якобы совершили госизмену для срыва операции силовиков. Тогда ГБР отказалось возбуждать уголовное дело, после чего бывший депутат обратился в суд с требованием обязать Госбюро расследовать дело.

Власти Белоруссии сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. Следственный комитет республики заявлял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.

Незадолго до этого спецслужбы получили информацию о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки перед выборами президента. Они состоялись 9 августа 2020 года.

Украина требовала выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан. Она хотела привлечь их к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе. В итоге задержанных освободили.