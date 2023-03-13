Криминал 13 марта 2023, 19:19 Газовика задержали по уголовному делу о взрыве дома в Чите Следователи задержали сотрудника газовой службы, чей приказ привел к взрыву дома в Чите РИА «Новости»

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Мастера службы подземных газопроводов задержали в рамках расследования уголовного дела о взрыве в пятиэтажном доме Читы. Как сообщила пресс-служба Забайкальского главка СК, мужчине предъявили обвинение.

По версии следствия, сотрудник газовой службы отдал приказ рабочим подать газовую смесь из наружного трубопровода в пятиэтажный дом. При этом он знал, что проверку прошли не все квартиры. В часть помещений сотрудники службы попасть не смогли и не проверили исправность и герметичность всего газового оборудования.

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В результате в доме произошла утечка. Взрыв разрушил пять квартир. По данным регионального Минздрава, пострадали три человека, в том числе ребенок.

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Задержанному мастеру предъявили обвинение по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека. В ближайшее время правоохранители подадут ходатайство об избрании для обвиняемого меры пресечения.

Спасатели Читы после взрыва газа в пятиэтажном доме достали из-под завалов 11 человек, в том числе четырех детей. В больницу попали три человека среди которых оказался семилетний мальчик. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Власти региона гарантировали всем пострадавшим выплату компенсаций в размере от 50 до 400 тысяч рублей.