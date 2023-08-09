Криминал 09 августа 2023, 23:39 Галявиев будет отбывать пожизненное наказание в «Черном дельфине» Прокуратура: устроившего бойню в школе Казани отправят в колонию «Черный дельфин» РИА «Новости»

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Ильназ Галявиев, которого приговорили к пожизненному сроку за убийства людей в казанской гимназии № 175, будет отбывать свое наказание в ИК-6 в Оренбургской области. Колонию еще называют «Черный дельфин». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана в комментарии ТАСС.

«В „Черном дельфине“ в Оренбургской области», — сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о месте, где преступник будет отбывать наказание.

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Стрельба в гимназии № 175 произошла в мае 2021 года. Жертвами бойни стали два предподавателя и семь школьников, еще 139 человек получили ранения. Общее число пострадавших в результате трагедии — свыше 600.

Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева в апреле 2023-го к пожизненному лишению свободы, напомнил RT. Также обвиняемый должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор после апелляции оставили в силе.