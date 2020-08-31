Футбольные фанаты подрались в московском кафе. Видео

Вечером 30 августа прошла потасовка в кафе на востоке Москвы. Там подрались болельщики столичного «Локомотива» и питерского «Зенита», написали СМИ.

Сообщение об этом поступило в полицию в 19:06. Конфликт произошел по адресу: улица Халтуринская, дом 11А, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Стражи порядка, оказавшись на месте, установили ход событий. В 19:03 в кафе пришла группа неизвестных в медицинских масках и белых футболках. Они начали избивать нескольких посетителей. Хулиганы сломали два стола, после чего ушли.

Пострадавшим медицинская помощь не понадобилась. Писать заявление в полицию они отказались. По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Кафе оценило ущерб в три тысячи рублей.

О том, что случившаяся драка — потасовка болельщиков, ТАСС заявил источник правоохранительных органов. По его словам, фанаты «Локомотива» пришли в хинкальную, где праздновали ничью фанаты ФК «Зенит».

Матч между московской и питерской командами прошел 30 августа на «РЖД-Арене» в столице и закончился со счетом 0:0.