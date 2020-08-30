«Зенит» с «Локомотивом» разошлись миром в центральном матче шестого тура РПЛ

В воскресенье в Черкизове сыграли футбольный матч питерский «Зенит» и московский «Локомотив». Игра прошла на «РЖД-Арене».

На 10-й минуте матча гол в ворота «Зенита» забил Дмитрий Рыбченский, сообщает Газета.ru. Однако после просмотра ВАР судья матча Владимир Москалев отменил гол хозяев. В свою очередь «Зенит» за весь матч не нанес ни одного удара в створ.

В результате игра закончилась безголевой ничьей. Лучшим игроком матча признали защитника «Локомотива» Ведрана Чорлука. Уже второй матч подряд «Зенит» не может поразить ворота соперника. Таким образом, после шестого тура «сине-бело-голубые» лишатся первой строчки в турнирной таблице.

Ранее стало известно о намерении полузащитника Алексея Миранчука перейти из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту». По предварительным информации, «Аталанта» предложила за футболиста 14 миллионов евро.