Футболку с надписью «Ненависть» нашли у школьника, планировавшего теракт в Пензе

У подростка из Пензы, который планировал в местной школе устроить теракт, сотрудники ФСБ нашли охотничье ружье и футболку с надписью «Ненависть». В такой же майке Владислав Росляков осенью 2018 года застрелил 20 человек в керченском колледже.

Футболка с надписью попала на камеру спецслужб. На видео подросток, сидя рядом со своей родственницей, также признался, что планировал устроить стрельбу в школе в апреле 2021 года.

Как отметили в пресс-службе Следственного комитета, 16-летний подросток испытывал неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам. Но благодаря слаженной работе сотрудников СК, ФСБ и МВД теракт удалось предотвратить. При обысках у него изъяли охотничье ружье, порох, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Как спецслужбы вышли на след школьника, пока не уточняется. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.